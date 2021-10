Em seu DNA, Valquíria Machado Oliveira sintetiza as características do empreendedor. Reinventa-se, inova e apresenta um ambiente para reviver as doces lembranças e contar novas histórias.

É o nascimento da Doce Lembrança Confeitaria que inaugura no próximo dia 13 de outubro, na rua Vasco Alves, nº400.

Um local reservado para o encontro com a família, amigos, reuniões, intervalo do trabalho, happy hour ou aquele lanche rápido.

Vem aí! Doce lembrança, a confeitaria que fará parte da sua história



Num estilo vintage, Doce Lembrança Confeitaria une o clássico e antigo com itens garimpados na família aliado à um toque de muito amor e dedicação.

Sua proposta é oferecer os mesmos produtos e serviços da Cafeteria Água na Boca e agregar o “algo mais”, primando pela qualidade, o bom atendimento e delícias em pães, frios, tortas, bebidas e destacando as novidades de cada estação.

Como surgiu a ideia:

Valquíria Machado Oliveira abre o coração: “Em tempos de pandemia vários questionamentos surgiram e refletir foi preciso. Manter uma empresa como a Cafeteria Água na Boca, onde assumi a administração há quatro anos não é fácil, principalmente com todas as restrições e protocolos que o momento exigia. Muita coisa teve que ser repensada e ajustada para o atual momento. Passado algum tempo e sabendo que nada é por acaso, uma amiga comentou sobre a possibilidade de negócio de uma casa e, em meio de conversa, ela falou das lembranças que essa casa lhe trazia. Eu senti no meu coração que ao invés de recuar, eu poderia expandir o meu negócio, num formato mais intimista, que priorizasse a expressão dos sentimentos, algo simples, espontâneo e natural. A Doce Lembrança Confeitaria é uma forma de homenagear meus pais, Seu Valdir e dona Ozaide Machado, que partiram de forma tão inesperada, sem ao menos tempo de um despedida. Pensei no que eles significam para mim, para meus irmãos, para a família, amigos. Quem foram meus pais? Pois eu sei que eles foram e são seres iluminados que nos deixaram um legado impagável. Sentimentos que levaremos conosco por todo o sempre, eles conservavam amigos de 50 anos, amigos esses que hoje nos acolhem. O contexto é inspirar outras pessoas à lembrarem de quem realmente são e o que significam na vida de alguém? Cultivar o acolhimento, reconhecer o valor da família, de um amigo, entender a lealdade, o amor e preservar as doces lembranças. A ideia foi lançada no grupo da família e pedi sugestões de nomes para a Confeitaria. A minha irmã Veridiana escolheu o nome de Doce Lembrança e foi aceito por todos nós. Doce Lembrança Confeitaria começa com a minha história, que também se mistura com a história do meu marido que perdeu o pai em 2018. A gente conversa muito com a minha sogra sobre as lembranças, as histórias e o que queremos deixar de herança para aqueles que nos conhecem. Desta forma, outras lembranças serão revividas e contadas, tornando-se assunto de mesa entre um gole de café e a saudade”.

Doce Lembrança e Água na Boca – as duas irão fluir com a mesma qualidade, bom atendimento e acolhimento.

Endereço: Vasco Alves, 400 – Centro

Aline M. Kunz