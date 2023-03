Venda de material reciclável caiu pela metade em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Cleber Pires diz que desde outubro do ano passado, a venda de materiais como papelão caiu pela metade e começou a diminuir a compra de muito material que chega à sua empresa pelos catadores, porque as vendas diminuíram.

Base da ponte do Capivari está novamente avariada e motoristas pedem providências

Depósito de lixo reciclável na Preserve

Ele comenta que as indústrias na ponta pararam de comprar o material e isso afeta, tanto as empresas que trabalham com este ramo, como os catadores, pondera.

Outra que também passa pelo mesma situação é o Sucatão do Monga. Lucimari Machado comenta que diminuiu muito a venda de papelão, plástico e até ferro que baixou o preço. Ela salienta que as empresas sentem e os catadores, em especial, porque vendem o que recolhem das ruas e outros locais, por peso, e como baixou o preço isso afeta diretamente seus ganhos.

Escola Alexandre Lisboa continua fechada e ainda sem uso para a educação

Os que trabalham nestas atividades. aqui em Alegrete, comentam que é geral essa situação e não sabem explicar o porquê, quem compra material reciclável diminuiu as atividades.