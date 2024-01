Vendaval deixa bairro Promorar e outras regiões sem energia

Os clientes destacam que fizeram contatos com a RGE, contudo, as equipes de reparo ainda não chegaram ao endereço, deixando os moradores em meio à escuridão.

A situação se torna mais angustiante considerando que muitos residentes na área afetada são na maioria, segundo eles, pessoas idosas. A falta de energia já compromete a rotina desses moradores, gerando desconforto e insegurança.

“Já acionamos, mas até agora nada. Há pessoas idosas, na grande maioria nesta rua, e agora é apenas a escuridão. Mesmo entendendo que a demanda foi grande, não justifica essa demora toda com um fio em cima de um carro”, destacou um dos moradores afetados.

A situação não se restringe apenas ao bairro Promorar. Vários pontos da cidade e do interior também enfrentam problemas similares devido ao vendaval que atingiu a região. A reportagem buscou esclarecimentos junto à RGE, entrando em contato com a empresa para obter informações sobre as ações de reparo e os motivos para a demora no restabelecimento da energia.

Até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno da RGE.