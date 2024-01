Uma das cozinheiras da Campereada prepara com antecedência material que vai usar no trabalho

E estamos nos aproximando do maior evento tradicionalista da Região, a 44ª Campereada Internacional de 3 a 11 de fevereiro no Parque Dr Lauro Dornelles. Serafina Nardon uma apaixonada por fazer comida trabalha no evento há mais de 15 anos e disse que está se preparando para pilotar o fogão junto com as parceiras: Lenir Nardon, Ivone Saldanha e Derla Saldanha.

Patrulha Rural recupera moto furtada em Alegrete

Mesmo há mais de 20 dias do evento, Serafina já lavou vários panos de prato que vai utilizar durante o trabalho. Além desses que estendeu na cerca diz que tem muitos panos de molho. Eu gosto de me preparar com antecedência para estar tudo pronto no dia do evento.

BBB Matteus é o maior disseminador dos nossos usos e costumes em rede nacional

-Lá nossa rotina começa as cinco e meia da manhã para preparar as paneladas de comida. Eu gosto de cozinhar em quantidade, não colocar arroz de xicrinha na panela, diz rindo a experiente cozinheira. São comidas da culinária campeira, típicas da nossa região feitas com muita dedicação por nós e servidas aos que ficam na gurda, ma troca de turno, aos da comissão do evento e se tiver algum conjunto dos que fazem shows eles também podem saborear as delícias preparadas pelo quarteto.

– Os bolinhos de chuva são os preperidos, mas todos aprovam os pucheiros, feijão mexido carreteiros, atesta.

Saveiro fica semidestruída em choque com árvore na Alexandre Lisboa

Bolinhos de chuva