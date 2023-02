Vereador Belmonte recebe confirmação da vinda do governador a Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Depois de cancelar sua vinda em janeiro, o governador Eduardo Leite confirmou que no próximo dia 26, estará em Alegrete.

Por ocasião de um convite para participar de um fórum em Davos, o governador acabou por desmarcar sua visita na 3ª Capital Farroupilha na abertura do 42º Efipan.

Na última segunda-feira (13), o presidente da Câmara de Alegrete Luciano Belmonte, cumprindo agenda na capital dos gaúchos, recebeu a confirmação.

Belmonte, foi recebido pelo governador do Estado, Eduardo Leite, em agenda no Palácio Piratini, quando recebeu confirmação da sua vinda a Alegrete no próximo dia 26 de fevereiro.

No encontro, o vereador progressista pleiteou recursos para o combate à estiagem e solicitou um caminhão pipa para a Defesa Civil de Alegrete.

A agenda com o governador foi articulada pelo deputado estadual Frederico Antunes, líder do governo na Assembleia Legislativa, que acompanhou o encontro. Na próxima semana, deverá ser anunciado o roteiro da agenda do governador em Alegrete.

Foto: reprodução