Vereador Fábio Bocão aposta em projeto para ajudar crianças carentes que precisam usar óculos

Crianças com problemas de visão e que têm dificuldades devido a isso de acompanharem as aulas é um fato em Alegrete.

Pensando nessa situação, o vereador Fábio Perez – Bocão – lançou o projeto “Ver para Ler” com objetivo de beneficiar crianças sem condições financeiras de ter o diagnóstico e fazer seus óculos.

Com este projeto buscamos sensibilizar as empresas que trabalham neste segmento a ajudarem as crianças que precisam, diz o Vereador.

No projeto ele propõe a parceria do Município com uma empresa a privada do ramo de óptica para a doação de óculos.

Para o vereador, Fabio Bocão, a busca de uma solução incide diretamente no melhor aprendizado a essas crianças. E a empresa solidária, diz o Vereador, por sua vez será reconhecida pela população como uma empresa comprometida com as causas sociais e filantrópicas.