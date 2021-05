Vereador Fan entra com Projeto de iniciativa popular para diminuir o número de vereadores em Alegrete

Compartilhe















O vereador Vagner Fan (MDB) entrou com projeto de emenda de iniciativa popular de redução do número de vereadores, em Alegrete, de 15 para 13. A proposta justifica-se em razão da redução de gastos do erário municipal, pois a situação na pandemia com a economia esfacelado, determina que se priorize ações com foco no uso racional do dinheiro público e na economia de gastos.

Em sua justificativa ele aponta que o último senso do IBGE, Alegrete possui 73.028 mil habitantes, e que a redução de dois vereadores na Câmara vai acarretar uma economia de aproximadamente 382 mil reias por ano, sendo que esse valor poder a ser ainda maior levando-se em conta todo o gasto com estrutura de gabinete.

Se levarmos em conta a proporcionalidade do número de habitantes por vereador, temos a seguinte relação. Máximo de 15 vereadores para uma população de 80 mil habitantes, com um representante para cerca de 5.333 pessoas.

Com um número de 13 vereadores para a população de 73.028 pessoas teremos um vereador representando cerca de 5.617.

Ele mostrou, ainda, que municípios com população bem acima de Alegrete trabalham com números e vereadores abaixo dos limites máximos de população descritos na Constituição Federal.

Uruguaiana 126.866 habitantes tem 11 vereadores

São Leopoldo 238.648 mil habitantes tem 13 vereadores.

Sapucaia do Sul 141 mil habitantes com 11 vereadores.

Sapiranga com 80.037 habitantes tem 11 vereadores.

Vera Soares Pedroso