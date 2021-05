Vereador Fan identifica demandas no CAPS I e aumento dos atendimentos depois da pandemia

Compartilhe















Tendo a saúde mental como uma das prioridades de seu mandato, o vereador Vagner Fan realizou uma visita ao CAPS I na quarta dia 05. Na ocasião Vagner teve o acompanhamento do Diretor da instituição, o senhor Mauro Campos, que abordou as atividades realizadas e mostrou as estruturas do local.

A instituição atende crianças e jovens com idade máxima de 18 anos, que sofram de doenças da mente, dependências químicas e pessoas com autismo. Segundo o Diretor da Instuição a demanda cresceu muito após o início da Pandemia. Problemas como depressão e dependência química se tornaram mais comuns nas pessoas e afetaram muito também as pessoas da faixa etária atendida. Com isso a demanda por uma melhora na estrutura tanto profissional com fisica se faz necessário.

Na visita Vagner listou todas as demandas para encaminhamento, sendo uma prioridade o aumento do número de profissionais de atendimento psicológico. Além disso o vereador anotou o pedido de limpeza da área externa. O CAPS I fica localizado na Rua Dr Ciro Soares Leães, 38, no Bairro Ibirapuitã.