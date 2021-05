Vereador Fan realizou reuniões com representantes políticos do Estado

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

Desde o início do mandato o vereador Vagner Fan tem apresentado um novo formato de trabalho que busca soluções que possam amenizar os problemas que assolan a comunidade alegretense.

A prioridade é o bem-estar dos cidadãos alegretenses. Siglas partidárias, na concepção do Vereador, servem para unir forças e buscar soluções.

Todos são bem-vindos em seu Gabinete.

Acompanhe a agenda do Vereador desta semana:

Nos últimos dias o Vereador Vagner Fan reuniu-se com representantes políticos do Estado do Rio Grande o do Sul.

• Em reunião com Alexandre Machado, Assessor do Deputado Federal Ubiratan Sanderson( PSL)em Alegrete, que já enviou Emendas Parlamentares importantes para a Cidade, levou pedidos da Comunidade, e já recebeu sinal verde para as proposições.

• Recebeu também, o Político Alegretense e Diretor da CEEE Lúcio do Prado (PP). Foram alinhadas várias demandas e investimentos em Tecnologia e Inovação, através de parcerias com o Governo do Estado.

• Na última quarta-feira, conversou com o Deputado Federal Afonso Motta (PDT), que sempre está atento às necessidades de Alegrete. O deputado comprometeu-se em atender a solicitação da Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia e Inovação presidida pelo Vereador, em uma Emenda parlamentar para criação do Centro de Inovação Tecnológica ao Agronegócio (CITA). Esse Projeto do PAMPATEC e UNIPAMPA posiciona Alegrete como referência tecnológica regional, diz o Vereador.

Visita do Deputado Estadual Eric Lins (DEM) que colocou-se à disposição para a viabilização de projetos e obras para o desenvolvimento da Comunidade Alegretense. Lins reforçou os esforços de seu gabinete na construção da RS 566, que já destinou Emendas Parlamentares e para manutenção das estradas estaduais 183 e 377, que liga a Manoel Viana.

O Vereador não ficou só no gabinete, realizou visitas nos bairros Vera Cruz, Sepé Tiarajú, Vila Nova, fiscalizando, ouvindo e encaminhando as demandas da comunidade alegretense. “Há muito as ser feito nos bairros” – relata o Vereador.