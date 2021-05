Como está a sua saúde? Conheça as NOVAS especialidades do consultório Carisaúde

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

O Cartão de Descontos em saúde da Santa Casa de Alegrete está sempre proporcionando novos benefícios para seus clientes. Desta vez a novidade são quatro novos profissionais médicos que passaram a atender no consultório Carisaúde:

– Dra. Rosângela Montenegro – Nefrologista / Transplante Renal;

– Dra. Nilva Severo Perez – Ginecologista / Obstetra;

– Dr. João Francisco Witt – Psiquiatria e Clínico Geral;

– Dr. Vilson Abelar Ribeiro – Angiologista e Cirurgia Vascular.

Realizar um acompanhamento médico e um check-up é muito importante para cuidar da saúde.

O consultório Carisaúde oferece consultas eletivas em diversas especialidades com preço acessível e a agilidade que você merece, dessa forma fica muito fácil cuidar de sua saúde e de quem você ama.

No consultório ainda contamos com os seguintes profissionais:

Lembrando que ainda contamos com parceiros externos que integram e complementam os serviços de saúdes em diversas especialidades para nossos clientes.

Para quem ainda não é cliente, aproveite para adquirir seu cartão de descontos, livre de carência.

Entre em contato com a equipe do Carisaúde e agende sua consulta.

Nosso escritório funciona das 7h às 17h50 de segunda a sexta-feira sem fechar ao meio dia.

Telefones: 3426 2888

Whatsapp: 9 9626 4720

Endereço: Santa Casa de Caridade – General Sampaio, 88 – Vila Nova