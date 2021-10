Vereador Itamar agiliza mercado de trabalho a apenados de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Vereador Itamar Rodriguez (PP) esteve em reunião, na Susepe, com o Diretor Vagner Cogo e a Dra. Elisandra Minuzzo (Divisão de Trabalho Prisional) e o André Cunha, Assessor do Deputado Sérgio Turra em Porto Alegre.

Ele conversou sobre vagas na iniciativa privada para egressos do Sistema Prisional de Alegrete, como uma oportunidade de reinserção de detentos ao mercado de trabalho.

Itamar Rodriguez disse, também, que será uma oportunidade de auxílio às empresas no pós pandemia, uma vez que estes trabalhadores não se enquadrariam no regime CLT mas sim pela LEP (Lei de Execução Penal) onde poderão exercer atividades de auxiliar de arquivo, técnico de informática, construção civil e serviços gerais dentre outros A jornada de trabalho seria de seis a oito horas diárias e salário correspondente a 75% do salário mínimo nacional.

Covid: vacinação para adolescentes dos 14 aos 17 anos em Alegrete

O vereador esclarece que estas vagas poderão ser oferecidas, através de parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada e possibilitam a reinserção no mercado de trabalho, a inter-relação e o convívio com as questões de trabalho.

Adianta que nos próximos dias vão ter a visita da direção ao PEAL – Presídio Estadual de Alegrete, onde vão tratar da ampliação de oficinas laborais aos detentos do Regime Fechado da casa prisional.