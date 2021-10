Real encerra participação no Gauchão de Futsal e vai jogar a Série C em 2022

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O rebaixamento era inevitável para o representante alegretense no Gauchão Sicoob de Futsal Série B 2021. Com uma campanha péssima, o time de Alegrete ficou na última posição entre os 14 clubes que disputaram a competição neste ano.

No último sábado(16), o Real foi até Fontoura Xavier, encarar nada mais que o melhor time da segundona gaúcha. Com apenas 9 atletas na delegação o Real não conteve o Fontoura Xavier Futsal.

Fontoura Xavier melhor time da primeira fase

O técnico Alonso Medeiros perdeu atletas por suspensão, lesão e compromissos pessoais. Mas o jogo iniciou com certo equilíbrio. Oscilando na marcação e cometendo os mesmos erros ao longo da temporada, o time de Alegrete levou 1 a 0, numa falha defensiva. O empate veio no minuto seguinte com o esforçado e aplicado atleta Pablo Witt.

Após na metade do primeiro tempo, o Real acabou correndo atrás da bola e levou 3 a 1, criando chances de empatar a partida, mas não aproveitou as oportunidades de ataque.

Na etapa final, o Real sentiu e praticamente viu o adversário jogar e dominar a situação. Com gols de Fabinho (3), Arthur (2) e Buxexa (2), o FX Futsal fechou a goleada em 7 a 1. Com essa vitória o time de Fontoura Xavier somou 33 pontos e foi o melhor colocada nesta primeira fase.

Final de competição para o Real

“Não vamos desistir. O projeto segue para o ano que vem. Sabíamos que essa transição seria difícil. Enfrentamos times muito qualificados e fomos até o final. Obrigado para que incentivou o grupo e seguimos trabalhando para o ano que vem”, analisou o técnico Alonso Medeiros.

Para o presidente Gilson Barcellos, o Real honrou com o compromisso de disputar todos jogos da Série B, embora sabedor das dificuldades, o clube foi valente e encarou a B, destacou o presidente.

“Vamos juntar os cacos e seguir trabalhando para 2022. Temos um projeto de não deixar o futsal morrer em Alegrete”, frisou Barcellos.