Vereador Itamar protocola projeto para que a Prefeitura tenha vigilância nas escolas

Após o tragédia que chocou o Brasil em que 4 crianças foram mortas, com golpes de machadinha por um homem que pulou o muro de uma escola infantil em Blumenau SC, o Vereador Itamar Rodriguez (PP) protocolou projeto de lei autorizando o Município de Alegrete, instituír o Programa Municipal de Vigilância e Monitoramento da Rede Municipal de Ensino.

“Protocolei na Câmara um projeto autorizando o Município de Alegrete, instituír o Programa Municipal de Vigilância e Monitoramento da Rede Municipal de Ensino.

Vereador Itamar Rodriguez

Esse projeto, diz Rodriguez, tem como objetivo estabelecer medidas de reforço à segurança em escolas no âmbito municipal, delimitando uma série de protocolos de prevenção, identificação e ação frente a possíveis casos que possam representar risco à integridade física de estudantes, professores e outros membros da comunidade escolar.

-Trabalhamos para que as tragédias que tem acontecido em outros cidades, em nenhum momento aconteçam aqui, e se alguma tentativa acontecer neste sentido que não nos pegue desprevinidos.

É responsabilidade do Município a segurança de alunos e servidores em educação. Se há recursos para proteger patrimônio, certamente não nos faltará recursos pra proteger vidas, atesta”

Dentre os projetos para o ano de 2023, da Secretaria de Educação e Cultura já tem o projeto para instalar tótens de segurança com câmeras em todas as escolas da Rede Municipal, conforme Rui Alexandre Medeiros. A previsão é de que em maio começem a ser instalados nas ecolas da Rede. Esses tótens, de acordo com o Secretário, vão dar uma visão do interior das escolas e do entorno próximo para que qualquer atitude suspeita possa ser evitada, a fim de presevar alunos, professores e servidores das escolas.