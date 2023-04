Unipampa abre matrículas por notas do Ensino Médio

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) está com inscrições abertas, até o dia 11 de abril, para o Ingresso por Nota do Ensino Médio 2023 – 2ª Edição. São vagas remanescentes para cadastro reserva nos 7 cursos do Campus Alegrete. Os candidatos não precisam ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para efetuar a inscrição no site ingresso.unipampa.edu.br.

Poderá participar do Edital para Ingresso por Notas do Ensino Médio 2023/1, 2ª Edição, qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio e que possua o histórico escolar do ensino médio ou documento que contenha seu desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

As informações completas devem ser consultadas no Edital nº 83/2023.

Cursos Unipampa – Campus Alegrete: Ciência da Computação, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Software

Com informação da Assessoria de Comunicção da Unipampa