Vereador sugere contratação de fisioterapeutas, na rede municipal, para atender pacientes Pós Covid

Compartilhe















O aumento da demanda de pacientes que venceram à COVID, na cidade,e precisam continuar o tratamento, principalmente de fisioterapia respiratória fez com que o vereador Itamar Rodriguez(PP) abordasse na última sessão do Legislativo a necessidade de contratação desses profissionais da Rede Pública de Saúde.

Ele lembra que se uma pessoa ficou muito tempo entubada e venceu a doença, por exemplo, precisa muito de fisioterapia para melhorar a respiração e até reaprender a comer. – Sabemos do bom atendimento desses profissionais na Rede Publica aqui do Município, mas também sabemos do aumento da necessidade desse serviço nos últimos meses.

A Secretaria da Saúde vem tratando desse assunto de forma especial, por saber da importância desses profissionais para atender no Complexo Alexandre Lisboa ou no Centro Social Urbano onde se concentram o serviço de fisioterapia da Prefeitura.

De acordo com o último boletim Epidemiológico da Prefeitura, até o momento, foram testados 27.576 pessoas em Alegrete. Deste total foram confirmados com a COVID 8.750, sendo que 833 foram recuperados. Ativos são 189 pessoas, em isolamento domiciliar 144 e no hospital 26 pacientes.

Vera Soares Pedroso