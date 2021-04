Setor de trânsito realizou melhorias em várias ruas da cidade

Compartilhe















O Setor de Sinalização de Trânsito, da Prefeitura de Alegrete, tem atuado intensamente em diversos pontos da cidade, realizando reparos e melhorias com o objetivo de qualificar a mobilidade urbana do município.

Na rua Nossa Senhora do Carmo, no centro, foi realizada a implantação de vaga de deficiente físico e idosos e foi feita a pintura de amarelo dos meios-fios. Em frente à UBS Vera Cruz, foi feita a implantação e a pintura de estacionamento de ambulância com duas vagas, assim como a colocação de placa e realização de pintura de estacionamento exclusivo para deficientes físicos.

Na rua Maurício Cardoso, esquina com a rua Chiquinha Pinto, foi realizada repintura de faixas de segurança. Já na Rua Barão do Amazonas, foi realizada colocação de placa de embarque e desembarque e pintura em amarelo dos meios-fios. Na Av. Tiaraju esquina com Leona Arnoud, foi feito recolhimento de placa de 30km/h, danificada por acidente de trânsito.

Na rua General Sampaio, esquina com a rua Vinte de Setembro, foi realizado o recolhimento da cobertura de abrigo de ponto de ônibus danificada por motivo de acidente de trânsito, a qual foi levada para concerto no Parque de Máquinas. Na rua Antônio de Freitas Valle esquina com a rua Maximino Marinho, sentido bairro-centro, foi feita recolocação de placa de pare que havia sido furtada.

Já na rua Dionísio Vilarinho, esquina com a rua Fidêncio Caiboaté, foi feita a recolocação de placa indicativa de parada obrigatória que havia sido furtada. Na rua Barros Cassal, foi feita a troca de placa indicativa de proibido estacionar caminhões. Também foi realizada a repintura da sinalização indicativa de embarque e desembarque, a recolocação da placa indicativa de local destinado a carga e descarga no horário das 07h às 17h. Bem como, foi feita a repintura da sinalização do espaço destinado ao estacionamento para motos e a revitalização da pintura em amarelo dos meios-fios.

Na rua General Arruda foi feita a recolocação de placa indicativa de proibido estacionar e da haste de sustentação, que havia sido danificada devido a um acidente de trânsito. Já na rua Pinheiro Machado, esquina com a Maurício Cardoso, foi feito o recolhimento das placas indicativas de pare e da placa de proibida conversão à direita para reparos, após foi feita a recolocação.

Na Av. Tiaraju foi feita implantação de vaga exclusiva para estacionamento de carro forte. Já na Av. Tiaraju, em frente ao acesso principal do prédio da Unipampa, foi realizada a pintura de sinalização vertical, a pintura no pavimento indicando entrada e saída de veículos, a pintura de setas sinalizando “siga em frente” e “vire à direita”, assim como a pintura em amarelo dos meios-fios, da linha de divisória de pista em branco e foi realizada a implantação de placa indicando a proibição de estacionar e a entrada e saída de veículos. Ainda na Av. Tiaraju, em frente ao módulo da Guarda Municipal e Zeladoria, foi feita a pintura de acessos de veículos e pintura de sinalização de vaga de veículos de segurança.