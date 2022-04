Vereadora mais jovem da história de Caxias do Sul está há 12 dias na UTI: ‘não há previsão de alta’

A vereadora de Caxias do Sul Estela Balardin (PT), internada desde 30 de março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral da cidade, apresentou melhora em seu estado de saúde, de acordo com o boletim médico divulgado no sábado (9). A parlamentar, no entanto, segue em coma e sem previsão de alta.

“A vereadora Sra. Estela Balardin da Silva apresentou, em especial nas últimas 48 horas, melhora clínica. Esta evolução no seu quadro clínico tem possibilitado que a equipe médica reduza sua sedação com o intuito de superficializar seu nível de consciência. O cuidado da paciente segue sendo realizado em ambiente de terapia intensiva e não há, até este momento, previsão de alta para enfermar”, diz o mais recente boletim médico, assinado por Rafael Lessa Costa, coordenador de Terapia Intensiva do Hospital Geral.

Estela deu entrada no hospital após problemas com ingestão de medicamentos, de acordo com uma nota divulgada pela bancada do PT na Câmara Municipal de Caxias do Sul e confirmada pela assessoria da vereadora. Estela Balardin está em coma induzido desde 1º de abril, quando foi detectada uma pneumonia.

“A entrada da vereadora no hospital se deve a alta ingestão de medicamentos. No hospital acabou contraindo uma bactéria hospitalar, que gerou uma pneumonia e piorou o quadro. A expectativa é que em breve seja tirada a intubação”, informou a assessoria de imprensa da parlamentar.

Estela Balardin foi eleita com 2.391 votos nas eleições de 2020, aos 21 anos, se tornando a vereadora mais jovem da história de Caxias do Sul. Professora das séries iniciais, a parlamentar começou sua trajetória política no movimento estudantil.

Os boletins médicos com o estado de saúde da vereadora estão sendo divulgados a cada 48h, informou a assessoria da parlamentar. O próximo deve sair no fim da manhã de segunda-feira (11).

