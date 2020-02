Vereadora Maria do Horto vai em polo do interior ver aglutinação de turmas

No dia 21 de janeiro, sexta-feira, a vereadora Maria do Horto, visitou a Escola Municipal de Educação Básica João André Figueira (Polo do Durasnal) para verificar a aglutinação das turmas do Ensino Fundamental (E.F). A visita ocorreu a pedido da comunidade, que relatou a falta de professor no primeiro ano do E.F.

Durante a visita constatou-se que a aglutinação está ocorrendo no primeiro ano, que possui 8 alunos, e no segundo ano, que possui 7 alunos, totalizando 15 alunos na sala. A diretora da Escola, Anna Luiza Gaiaralde Peres, também informou que o Ensino Médio possui 6 alunos e 9 professores. Ao final da visita a vereadora Maria do Horto acompanhou a reunião da direção com os pais, alunos e professores na qual foram abordadas questões sobre o desenvolvimento do ano letivo.

Para a vereadora Maria do Horto “a questão da educação precisa voltar a ser prioridade no país. Os governos precisam abrir os olhos para a importância da educação pública de qualidade e para as demandas dessa área. A educação no campo não pode mais ser negligenciada, esta é uma realidade que precisa de atenção. Os alunos estão diminuindo no campo e também na cidade e oferecer acesso à educação de qualidade é dever do poder público, independentemente da quantidade de alunos ou de quão oneroso seja para os cofres públicos, pois recursos destinados à educação não podem ser vistos como gastos, e sim como investimentos”.

A vereadora Maria do Horto destaca que “enquanto os atuais governantes fecham os olhos para a educação, as demandas são urgentes e precisam ser atendidas. A educação tem que ser prioridade para todo o povo e todos os governos, pois representa a possibilidade de um futuro melhor. Não há como termos um país desenvolvido e próspero sem uma educação pública universal e de qualidade”.