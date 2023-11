Vereadora trata sobre produção e violência no campo

O tema produção e segurança no campo, que preocupa muitos produtores, foi colocado em pauta no último dia 13, pela vereadora Fátima Marchezan (PP), numa reunião no salão do Sindicato Rural de Alegrete. O professor Dr Elder de Macedo Rodrigues (Unipampa/produtor) apresentou as redes de monitoramento no controle aos crimes rurais. Também foi abordado o tema ações processórias, por Mauro Vargas. O secretário de segurança e mobilidade urbana, Daniel Rosso, tamém participou do encontro.

A vereadora informa que após os debates, dois encaminhamentos foram tomados: parceria entre a Prefeitura, Câmara de Vereadores e produtores para a implantação de um sistema de vídeo para o meio rural e a elaboração de um cartilha de orientações para a proteção de propriedades rurais.