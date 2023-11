El Niño continua até abril e deve afetar a agricultura do Município

O fenômeno El Niño, relacionado com o aumento das temperaturas, deverá continuar até abril de 2024. A informação consta no boletim da Organização Meteorológica Mundial (OMM) publicado na terça-feira. No documento, há 90% de probabilidade de que esse fenômeno cíclico do Pacífico persista até o ano que vem.

Segundo a OMM, nos últimos quatro meses, “foram registrados aumentos constantes da temperatura da superfície do mar”, e são esperados “novos aumentos (embora mais fracos) dessas temperaturas nos próximos meses, em função da intensidade e da natureza das retroações atmosférico-oceânicas”.

Um evento de El Niño ocorre quando as águas da superfície do Pacífico Equatorial se tornam mais quente do que a média e os ventos de Leste sopram mais fracos do que o normal na região. A reportagem do PAT entrou em contato com o responsável do IRGA, Nilton Oliveira, e ele salientou que as previsões assustam,” estamos atento aos níveis de chuva, esperamos que essa situação de avanço do El Niño não se confirme”, disse o servidor.

O gestor de uma empresa do ramo de arroz confirmou que o aumento do volume de chuva assusta o setor. “Com essa chuva, não conseguimos plantar de maneira regular e acaba afetando no valor final do produto que acaba subindo”, afirmou.