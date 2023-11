Alegrete ganha ciclovia sinuosa e aumenta a mobilidade em duas rodas

Share on Email

A 3ª Capital Farroupilha está ganhando um novo espaço dedicado aos usuários da bicicleta, como forma de transporte. Uma obra na Zona Leste ofertará a primeira ciclovia do município.

Em uma extensão de aproximadamente 2,5 quilômetros, a primeira ciclovia foi construída em um terreno elevado, paralelo à nova pista da avenida Caverá, que se constituirá numa das principais vias de acesso, em virtude da ampla mobilidade viária.

O engenheiro Alisson Cooper, um dos fiscais do município para a obra, relata que o projeto ainda precisa de alguns ajustes técnicos, embora garanta que já seja possível o uso. A ciclovia possui trechos sinuosos e pequenas elevações, o que contracena com o local de um lado residências e outro campos. A saída da Unipampa oferece um caminho seguro até próximo à rodovia BR-290, no trevo de acesso ao balneário Caverá.

Trecho foi danificado pela força da água e passará por reforma nos próximos dias

Conforme apurou a reportagem, o projeto de paisagismo e arborização irá ficar para 2024, em virtude de aprovação técnica por parte da RGE e Corsan, por conta da iluminação e canalização de água (rede de abastecimento).

Pontos passam por adaptações técnicas com a colocação de blocos de concretos

A ciclovia já é usada diariamente, inclusive por pedestres, que ganharam uma pista de caminhada ao lado dos ciclistas. O local já recebeu pintura, e em breve o sistema de sinalização (vertical), com a implantação de placas será colocado.

Além dessa ciclovia, o município comporta uma ciclofaixa na avenida Rondon, com cerca de 800 metros, na avenida Integração (5km), avenida Tiaraju com aproximadamente 7km (14km ao total), e futuramente a implantação de mais 1km, na avenida Braz Faraco, que ainda precisa da colocação de tachões e sinalização (placas), a pintura já foi iniciada.

Com a conclusão desta nova obra, a cidade de Alegrete ganha uma malha cicloviária de aproximadamente 24km, para locomoção usando a bicicleta como meio de transporte.