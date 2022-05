Vereadores de Alegrete participam, em Porto Alegre, da assinatura do decreto de Proteção LGBTQIA+

Na manhã desta terça-feira (17), no Auditório do Centro Administrativo do Estado, os vereadores João Monteiro (PP) e Firmina Soares(PDT), participaram do ato de assinatura do Decreto que cria a Rede Estadual de Proteção à População LGBTQIA+ no âmbito do RS.

O decreto foi assinado no Seminário Dialogando a Cidadania LGBTQIA+, com o intuito de propor um debate sobre os direitos LGBTQIA+ e as políticas públicas voltadas para essa população com agentes políticos, gestores e sociedade.

O evento é uma iniciativa da Secretaria de Igualdade Cidadania Direitos Humanos e Assistência Social, por meio da Coordenadoria de Diversidade Sexual.

O seminário será dividido em quatro eixos:

• LGBTQIA+ e Assistência social;

• LGBTQIA+ e Saúde;

• LGBTQIA+ e Segurança;

• Avanços nas políticas de promoção dos direitos LGBTQIA+.

Com participação de ativistas de vários segmentos ligados à causa, o evento contará com debates com a presença de palestrantes de diversos pontos do Estado do RS e do Brasil.

