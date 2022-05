Alegrete é a 6ª cidade em que motoristas mais danificam e destroem postes na área da RGE

Levantamento realizado pela RGE mostra que foram registradas 509 colisões de veículos contra postes da companhia nos quatro primeiros meses deste ano, em todas as cidades da área de concessão.

Esse número chegou a 2.438 em 2021 e os dados chamam a atenção, principalmente durante o Maio Amarelo, campanha de conscientização no trânsito. O número é 44,6% menor que os 919 casos ocorridos no mesmo período do ano passado, mas, ainda assim, as continua em um patamar elevado.

“Os acidentes contra postes constituem umas das principais causas de ocorrências na rede elétrica do grupo. A RGE trabalha constantemente com ações de prevenção de acidentes com a rede elétrica, e no trânsito essa conscientização também deve ocorrer. Mesmo com uma diminuição no número de acidentes entre 2020 e 2021, e, também, entre os primeiros quatro meses de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior, a segurança é um assunto de extrema importância”, afirma o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Marcos Victor.

De acordo com o estudo da distribuidora, que atende mais de 3 milhões de clientes em 381 municípios gaúchos, Caxias do Sul lidera o ranking de acidentes com postes, pelo segundo ano consecutivo, totalizando 144 ocorrências em 2021, contra 153 casos em 2020.

Em segundo lugar está Gravataí, com 93 casos, 21 a mais que em 2020, quando registrou 72. Na sequência, Erechim teve 92 ocorrências, frente às 87 de 2020. Entre janeiro e abril de 2022, a terceira posição ficou com a cidade de Alegrete, com 16 ocorrências, enquanto Erechim reduziu para 9.

Acidentes que envolvem colisões contra postes da rede de distribuição normalmente resultam em interrupção no fornecimento de energia elétrica. Cada ocorrência dessas demanda intervenções que incluem substituições de postes, reconstruções de redes de distribuição e restabelecimento da energia. Dependendo da gravidade do acidente, as equipes de campo precisam também aguardar a perícia policial para poder iniciar a manutenção.

Conheça o ranking das 10 cidades com o maior número de ocorrências na área da RGE: