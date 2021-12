Vereadores fecham ano com 60 emendas, entre impositivas com a garantia de recursos

Share on Email

O ano legislativo se encaminha para o final e um dos importantes trabalhos da Câmara, neste final de ano, foram as indicações e seleção da emendas impositivas. Previsto em lei, pela primeira vez, cada um dos 15 vereadores tem 208 mil de reais para indicar obras e serviços públicos de sua autoria. Pela Lei 068 da LOA, a metade desse valor dever ser destinado à saúde.

Foi muito trabalho e durou quase um mês e envolveu todos os assessores para que as indicações pudessem ser elencadas selecionadas e lidas na sessão do dia 2 de dezembro. Essas emendas geraram uma certa polêmica, porque muitos acreditam que os vereadores vão usar os recursos em seus currais eleitorais.

Entre todas as emendas, as impositivas, propositivas e de bancadas são 60 emendas no ano Legislativo de 2021.

Conheça agora o que cada vereador indicou como emenda impositiva.

Vereador Cléo Severo Trindade propôs o calçamento da última quadra da Rua Vereador Carbonell e 104 mil para compra de materiais para atenção básica da saúde.

O vereador Glênio Bolson fez a indicação de sua emenda impositiva de 208 mil reais toda à Santa Casa para a compra de mesa de anestesia

Jaime Duarte dos Republicanos indicou a compra de um veículo de passeio para a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social – Casa de Passagem Antônio Rogoski.

Vereado Bispo Enio indicou os recursos das emendas impositivas para pavimentação da Rua Eva Soares Fernandes no bairro Honório Lemes, calçada interna da EMEI Menino Deus e os outros 1o4 mil para a Santa Casa de Alegrete.

A emenda impositiva do vereador Moisés Fontoura Vice – presidente da Câmara será destinada compra de um raio X móvel para Santa Casa e início da pavimentação da Rua Abrelino da Silva Valle no bairro Macedo.

Fábio Perez – Bocão indicou metade dos 208 mil para compra de equipamentos para Santa Casa e os outros 104 mil para compra de bueiros para beneficiar vários bairros da cidade.

O vereador Itamar Rodriguez fez indicação de construção de fossas sépticas, construção de módulos sanitários para os campos de várzea, recurso à Sociedade de apoio a Criança e Adolescente de Alegrete- antiga Creche Santa Terezinha e a metade para a Santa Casa.

Vereadora Firmina Soares metade para academia ao ar livre no bairro Joaquim Fonseca Milano e outra para Liga de Combate ao Câncer- atualização de consultas e exames.

O vereador Anilton Oliveira indicou em sua emenda impositivas todo o valor para aquisição de equipamentos para Santa Casa de Caridade – uma incubadora de berço aquecido girafe Omnibed.

Já a Vereadora Dileusa Alves indiciou sua emenda individual para comprar um reboque de transporte de equinos para Secretaria de Segurança, cercamento de cinco quadras de esporte bairros Sepé Tiaraju, Getúlio Vargas Airton Senna e Piola.

O vereador Vagner Fan em suas indicações individuais vai destinar os recursos para reforma do telhado da Igreja Matriz toldos para os postos de saúde do Município para proteger quem espera do lado de fora e aquisição de play grounds ( pracinhas).

Todos os vereadores foram contatados para enviar a destinação de recursos de suas emendas impositivas individuais e estamos à disposição para divulgar dos que ainda não informaram.