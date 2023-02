Vestibular Online Agendado da Urcamp oportuniza estudantes

Se você quer ingressar ainda no primeiro semestre de 2023 em uma das graduações oferecidas pela Urcamp, a opção oferecida pela Instituição de Ensino Superior é o Vestibular Online Agendado.

É uma forma de oportunizar àqueles que não conseguiram realizar a prova presencialmente, ocorrida no último dia 15, em todos os Campi. As inscrições são feitas pelo endereço sou.urcamp.edu.br/vestibular. O candidato vai fazer a prova de redação e, se aprovado, já realiza a matrícula, tudo de forma online, sem precisar sair de casa.



A instituição buscar atingir aquele público que perdeu a prova presencial, estava de férias e não conseguiram focar nos estudos antes do carnaval. Por isso, abriu essa forma de ingresso, ao qual o candidato pode fazer a prova de qualquer lugar, bastando apenas ter acesso à internet.



O começo das aulas está marcado para o dia 23 de fevereiro. Quem optar pelo agendado já pode ingressar no início do semestre. As equipes da Urcamp já preparam um grande retorno, com coffee-break aos estudantes, brindes e música ao vivo. Tudo isso para acolher toda a comunidade acadêmica de forma afetuosa, como uma forma de boas-vindas.

Os cursos oferecidos pela Urcamp neste semestre são:

Campus Bagé

Administração

Agronomia

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Direito Diurno

Direito Noturno

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Civil

Farmácia

Fisioterapia

Jornalismo

Medicina Veterinária

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Sistemas de Informação

Campus Alegrete

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Educação Física

Medicina Veterinária

Campus Sant’Ana do Livramento

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Campus São Gabriel

Administração

Direito

Educação Física

Início das aulas