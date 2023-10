Veteranos da invernada de dança do Farroupilha são os representantes da região no FESTXIRU

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Este evento marca o resultado de meses dedicados de preparação e árduo trabalho por parte da equipe do CTG Farroupilha, que, sendo a única representante da região, enfrenta um compromisso histórico.

A responsabilidade técnica do grupo está nas mãos habilidosas de Andrei Aquino e Patrícia Silveira, enquanto a coordenação está a cargo de Cristian Bitencourt. Com muito orgulho, eles celebram a conquista de mais um feito significativo no mundo da dança, representando não apenas seu CTG, mas toda a 4ª região.

Mostra de Arte e Cultura da Escola Arthur Hormain recebeu elogios da Coordenadora de Educação

O FESTXIRU, ao completar 25 anos, não apenas representa uma competição, mas um marco importante na história da dança tradicionalista gaúcha. Para o CTG Farroupilha, essa oportunidade não é apenas uma competição, mas também uma chance de deixar sua marca na história, demonstrando o verdadeiro espírito da dança tradicionalista.

O dia 28 promete ser memorável, não apenas para o CTG Farroupilha, mas também para todos aqueles que valorizam e celebram a rica tradição da dança gaúcha. Este evento não apenas reconhece o talento e a dedicação dos dançarinos, mas também destaca a importância cultural.

Com a hashtag #somosdeAlmaFarroupilha, o CTG Farroupilha compartilha não apenas sua jornada, mas também seu amor e dedicação à dança tradicionalista.