Homem sofre queimaduras devido a uma descarga elétrica por indução

O motivo da chamada era um incidente: um morador da casa estava realizando um trabalho de impermeabilização na parede, situada no telhado da residência. No entanto, ele se aproximou da rede de média tensão. Em consequência desse descuido, uma descarga elétrica ocorreu devido à indução, resultando em queimaduras nas mãos do homem.

A situação exigiu uma ação da equipe de emergência. Utilizando técnicas de resgate especializadas, foi necessário descer a vítima com o auxílio de uma maca e ancoragem por cordas até o segundo pavimento da casa.

Após o resgate, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhou o paciente para Santa Casa. A idade do homem é de 60 anos. Ele conseguia conversar e apresentava bons sinais vitais, conforme apurou o PAT.