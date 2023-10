Santa Casa retoma cirurgia neurológica

“A cirurgia é feita com uso de uma agulha, que através de imagens ao vivo, é posicionada no ponto de origem de dor e injetada a medicação anestésica”, explica o médico neurocirurgião Maurizio Padoin, que desde o primeiro semestre deste ano atua na Santa Casa e agora iniciou essa técnica, que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente.

“O procedimento cirúrgico, visa alívio da dor em doença degenerativa das articulações da coluna vertebral, associada a doença do disco lombar”, acrescenta o neurologista.

Segundo ele, o procedimento é ambulatorial e o paciente pode ir pra casa em 2 horas, “podendo retomar suas atividades no dia seguinte”, garante. Esse tipo de procedimento tem uma taxa de sucesso de mais de 60% e é indicado para diminuir o uso de medicamentos via oral.

Essa cirurgia foi realizada no dia 17 de outubro, data que ficará marcada na Santa Casa, pois foi a retomada das cirurgias neurológicas. A última, havia sido realizada em julho de 2007, pela neurocirurgiã Marjeane Hockmuller. “Esse era um sonho da nossa gestão, que sempre buscou aumentar a oferta de serviços seguros e eficazes para seus pacientes”, explica o presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi. “Quando se fala em dor crônica, reforçamos nosso empenho, pois isso está relacionado com o bem estar e a saúde da comunidade, o que tanto lutamos”. Segabinazzi garante que a Santa Casa buscará, através de projetos de incentivo governamentais, ampliar o acesso para toda a comunidade. “inclusive pacientes do SUS”, já que por enquanto, o serviço está disponível apenas para pacientes do Carisaúde, convênios e particular.

O neurocirurgião Maurizio Padoin atende na Santa Casa de Alegrete, durante a semana. Outras informações sobre procedimentos neurológicos podem ser encontradas junto ao Carisaúde, através do telefone 55.3422.2888 ou 99626.4720.