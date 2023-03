Vida Card presente no 10º Encontro Regional de Mulheres Produtoras Rurais

Vida Card – Unidade Alegrete, mais uma vez se fez presente no 10º Encontro Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais. A Gerente Administrativa, Ana Kátia França Silveira, destacou a força da mulher do campo, da mulher guerreira, responsável por mais da metade da produção de alimentos do mundo, exercendo um importante papel na preservação da biodiversidade e garantindo a soberania e a segurança alimentar através da produção.



“Foi um privilégio participar do evento juntamente com a equipe, assim como é um privilégio levar o nome Vida Card em tantas outras ações e campanhas que contribuam com a melhoria da qualidade de vida das pessoas… e aproveito o momento para agradecer aos mais de vinte mil usuários que confiam nos nossos profissionais de saúde, no trabalho desenvolvido pela clínica, buscando sempre inovar e oferecer o que há de melhor em saúde para a nossa comunidade” – encerrou Ana Kátia.

O evento:



Das diversas ações que prestaram homenagem ao Dia Internacional da Mulher, na última sexta-feira (10) foi realizado o 10º Encontro Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, Regional Fronteira. O evento aconteceu no CTG Vaqueanos da Fronteira e contou com a presença de mais de 400 mulheres de cidades da região.



Em sua 10º edição, o evento que marcou a retomada dos encontros presenciais teve como tema: “Sou trabalhadora rural e não sou ajudante”. O objetivo foi ressaltar a importância e a valorização da mulher do campo, compartilhar informações e expor os principais desafios, além de incentivar a permanência das jovens nas propriedades, a partir de cursos e qualificação para que possam também assumir a liderança das propriedades e contribuir com o desenvolvimento do setor.



O encontro ocorreu ao longo do dia com concursos de salgados e doces; recepção e acolhimento das mulheres, café compartillhado, mística, abertura oficial com a presença da senhora Maribel Moreira – coordenadora Estadual Mulheres FETAG ( Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS), saúde da mulher (Liga Feminina de Combate ao Câncer), apresentação Cultural – As Guerreiras; almoço; concurso – Soberanas da Festa Miss Rural e Princesas, animação; chá de confraternização e show com Bruno Souza.

Aline Menezes