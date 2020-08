Vida cultural das décadas 70, 80 e 90 em Alegrete é tema de pesquisa do Coletivo Multicultural

Compartilhe









30 Shares

A vida cultural em Alegrete tem sido o tema da pesquisa realizada por integrantes do Ponto de Cultura Coletivo Multicultural.

A coordenação do trabalho está sendo realizado pelos professores de História, Paulo Amaral e Bolivar Marini, com o auxílio de Célio Pedroso e Illgner Miler. A proposta da pesquisa visa identificar como se desenvolvia o universo cultural no município de Alegrete durante o período nas mais variadas linguagens artísticas.

A equipe já encontrou curiosidades importantes, dentre elas, a relação do poeta Mario Quintana com a cidade na década de 1970 e a polêmica envolvendo a obra de Vasco Prado, “O Negrinho Triunfante”, localizado no Parque Rui Ramos. Os professores encontraram ainda informações sobre grupos de teatro da época, conselhos de cultura, exposições de arte e questões relacionadas ao carnaval.

A primeira parte da pesquisa está sendo realizada através do Jornal Gazeta de Alegrete. Um dos objetivos dos professores é produzir um livro e também pequenos vídeos narrando esses fatos histórico-culturais. O projeto conta com apoio da Biblioteca Pública Mário Quintana, que está emprestando os jornais para pesquisa.

Confira as empresas e pessoas que apoiam o Coletivo Multicultural:

Pampa Óptica e Relojoaria, CAAl, 23 Pub Bar, CAAl Centro Comercial, Jornal Gazeta de Alegrete, Escritório Contábil Pinheiro e Mulazzani, Izolan Calçados, Loebler Assessoria, Gabi – a louca das camisetas, Casa Rezende, Paulo Antônio Berquó Farias, Erasmo Guterres Silva, Amanda M. Melo, Maria de Fátima Mulazzani, Alexandre Alderette Alves, Cláudia da Costa Rizzatti, Maria Cristina GraeffWernz, Fani Tess, Gilmar Martins, Maiara Trombini, Virgínia do Rosário, Vagner Souza, Luiz Felipe Schervenski Pereira, Blend – Massoterapia e Depilação, Imobiliária Alegrete, Rosane Grisa, Confraria da Praça Nova, Espaço Recriar, Cidão Tattoo, Marlove Muniz e Nathalia Lopes.

Júlio Cesar Santos Fotos: Coletivo Multicultural