Frio intenso desafiou quem saiu cedo em Alegrete

Compartilhe









157 Shares

O dia amanheceu ensolarado, porém com uma sensação térmica congelante em Alegrete. Houve formação de geada ao amanhecer, mas que não foi muito visível.

O que se pode conferir de geada em parques aqui da cidade, ou no interior mostra imagens sempre bonitas.

A mínima de 1ºC fez todos se encolherem ao sair para trabalhar no início do manhã. A sensação térmica ainda mais baixa exige muito agasalho.

E o uso da máscara com a friagem tem uma função a mais evitar, enquanto estamos na rua, a entrada de ar gelado pelo nariz.

Uma cena inusitada de um homem de bicicleta, sem camisa, com 1º C chamou a atenção neste dia 21 em Alegrete.

A previsão e de que está onde ar polar continue pelo fim de semana com temperaturas mínimas de zero grau aqui no Município.

Este frio é uma dos maiores já registrados no mês de agosto aqui na Região.

Vera Soares Pedroso