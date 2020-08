IFFar oferece novo curso profissionalizante: técnico em química

Compartilhe









Com a intenção de ampliar as vagas ofertadas pelo IFFAR – Campus Alegrete aos estudantes ingressantes de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, foi aprovado o início do Curso Técnico Integrado em Química a partir do primeiro semestre de 2021, sendo mais uma opção para os nossos jovens que estão concluindo o Ensino Fundamental.

Na conclusão dos Cursos Técnicos Integrados, os estudantes recebem a certificação de conclusão do Ensino Médio e do Curso Técnico de sua escolha, finalizando a formação básica já com uma profissão e diversas possibilidades profissionais. Caso haja a intensão de seguir com os estudos, existe a possibilidade de ingressar nos diversos cursos superiores que o próprio IFFAR oferta, como o curso de Licenciatura em Química, por exemplo.

O Curso Técnico Integrado em Química irá contar com toda a infraestrutura existente no Instituto, incluindo salas de aula novas, refeitório, quadras de esportes e laboratórios de Química e de Alimentos bem equipados. Os estudantes serão bem assistidos por um corpo docente e técnico muito qualificado, sendo que grande parte dos servidores possui pós-graduação a nível de mestrado e/ou doutorado, além de experiência no exercício da docência e em diferentes ramos do mercado de trabalho.

Os egressos do Curso serão habilitados a atuar em diversos setores que envolvem obtenção, operação, transformação, análise e aplicação química. Os Técnicos em Química podem atuar nas mais diversas atividades industriais e podem inserir-se em diversos setores e ramos econômicos, como, por exemplo, frigoríficos, prestadores de serviços de limpeza e higienização, laboratórios de análises clínicas, farmácias de manipulação, indústrias de beneficiamento de grãos, curtumes, empresas públicas que prestam serviços de tratamento de água e esgoto, instituições de ensino, dentre outros. Além da possibilidade de atuar como ′empreendedor.

O processo seletivo para ingresso em 2021 nos Cursos Técnicos Integrados será por sorteio público de forma a garantir igualdade de oportunidades a todos os inscritos, levando em consideração o período pelo qual estamos passando. A divulgação do processo seletivo ocorrerá em breve.

O Instituto Federal Farroupilha é uma Instituição pública que oferta à comunidade um ensino de qualidade, zelando pela aprendizagem e bem-estar de seus estudantes. O Campus Alegrete possui ótima infraestrutura, além de ser um ambiente muito agradável e acolhedor.

Com a oferta deste novo curso, o IFFAR – Alegrete proporciona mais uma opção para os jovens da região e passa a atender a demanda por profissionais necessários à manutenção e desenvolvimento da indústria e prestação de serviços de Alegrete e região, uma vez que não existe a oferta do mesmo curso em um raio de 250 km.

