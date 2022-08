VidaCard participa do Aldeia Mística de todas as Tribos

Num momento em que as coisas acontecem muito rápido, é preciso entender que fazer terapia é uma alternativa que promove a saúde e previne doenças através do cuidado integral do ser humano.

Mas, o que tem a ver com o Vidacard?



Quando o assunto é saúde o VidaCard se faz presente em todos os momentos! O objetivo é facilitar a vida das pessoas, oportunizando um acesso mais rápido e econômico à profissionais qualificados em todas as áreas e, pensando na qualidade de vida de todos, VidaCard inseriu em seus serviços, o atendimento de terapeutas que atuam em concomitância a tratamentos médicos, uma iniciativa já existente na tabela do SUS (terapias tratadas com práticas integrativas), as PICs como são chamadas.

Vale lembrar que é necessário o atendimento médico, os medicamentos, exames, mas as terapias complementam o tratamento e aceleram os resultados, conforme o relato de estudos já realizados.



O VidaCard através da sua Gerente Administrativa Ana Kátia França da Silveira são parceiros no Projeto “Aldeia Mística de todas as Tribos”, um projeto que vai mudar o conceito sobre terapias e os benefícios que trazem à saúde física e emocional.

“Aldeia Mística de todas as Tribos” acontece nestes 01 e 02 de setembro no Salão Quintana a partir das 13h 30min, com a presença de profissionais que atuam nas mais diversas áreas de terapia em cidades do RS e Santa Catarina.



O evento abordará temas de extrema importância e visa romper paradigmas, oferecendo momentos de muita paz, energia e conexão num ambiente acolhedor e experiências transformadoras.





A idealizadora do projeto é a empreendedora, Coach em Comunicação e Terapeuta Cíntia Fragoso Ramos, que realiza um excelente trabalho junto ao Vidacard e à comunidade.

Como participar?



O ingresso é 1kg de alimento não perecível em prol do “GT OS TAURAS” do Bairro Getúlio Vargas.

Nos dois dias do evento, a parceira do Projeto, Ângela Regina Gonçalves Rodrigues juntamente com prendas e peões do GT ´”OS TAURAS” estarão recepcionando os convidados e recolhendo as doações. Os alimentos arrecadados serão encaminhados ao presidente do bairro Getúlio Vargas e Posteiro do Grupo, César Rodrigues, que posteriormente fará a distribuição às famílias que mais necessitam.

Aldeia Mística de todas as Tribos, dias 01 e 02 de setembro no Salão Quintana a partir das 13h 30min.

Participe e desfrute dessa energia!

Realização: Cíntia Fragoso Ramos (Aldeia Mística Alegrete)

Patrocínio Master: VidaCard

Aline Menezes