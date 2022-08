Operação Estadual contra tráfico de drogas efetua prisões em Alegrete

Duas operações foram deflagradas pela Polícia Civil de Rosário do Sul para combater o tráfico de drogas na cidade. Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e duas pessoas foram detidas em flagrante.

Segundo a polícia, seis suspeitos foram presos em Rosário do Sul, cinco em Alegrete, um em São Borja, um em Ibiaçá, um em Caxias do Sul e um em Uruguaiana.



A Operação Pá na Toca teve como alvo o tráfico de drogas e a associação para o tráfico envolvendo cinco pessoas. Dois dos suspeitos já estavam no Presídio Estadual de Rosário do Sul. Também foram alvos dos mandados a mãe de um dos presos, a companheira de outro e um homem que, segundo a polícia, já tinha antecedentes por tráfico de drogas.

Já no âmbito da Operação Inhanduí, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em Rosário do Sul e nos outros cinco municípios. Foi apurado que um apenado do Presídio Estadual de Rosário do Sul comandava o tráfico de drogas em um bairro de Alegrete.

Foram identificadas diversas pessoas que integravam o grupo criminoso como fornecedores, vendedores, laranjas que emprestavam contas para movimentação do dinheiro do tráfico e também locais de depósitos.

Em Alegrete, um homem e uma mulher também foram presos em flagrante por tráfico de drogas.



Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, foram cumpridas sete ordens de bloqueio de valores e a apreensão de uma caminhonete. A operação contou com a atuação de policiais civis e também com o Grupo de Intervenção e Resgate da Susepe.

Fonte: Gaúcha/ZH