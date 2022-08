Vídeo: chuva com granizo assusta moradores no interior

De acordo com Vagna Dorneles, no Rincão do São Miguel, ela nunca havia presenciado o fenômeno na intensidade que foi e ficou muito assustada. “Residimos há três anos no interior e nunca tinha presenciado algo como foi hoje. Foi muito intenso, por alguns minutos, mas muito intenso”- destaca.

Contudo, Vagna acrescenta que não houve estragos e nem luz faltou.

Já no Inhandui, outra localidade que também houve registro de granizo, o alegretense Cristiano Soares, na Estância Figueirinha, pontuou que foram alguns minutos, mas as pedras foram grandes. A chuva do início da manhã até o meio-dia teve o registro de 20mm.

Briga, na região Central, termina com um preso

Ele disse que o barulho foi assustador e o tamanho foi bem distinto, desde pequenos até aqueles que pode comparar com um ovo de galinha. A propriedade fica cerca de 40km da cidade.

Em Alegrete, permanece a chuva com quedas de granizo, em alguns períodos, mas de forma muito discreta, na região central.

MetSul já havia alertado que uma forte frente fria vai avançar pelo Brasil nesta semana com chuva em diversas regiões e os maiores acumulados de precipitação em algumas cidades nos últimos meses.