Vídeo: grave acidente deixa dois feridos na Avenida Tiaraju; Toyota ficou destruída

De acordo com informações dos policiais militares, o relato foi de que eles trafegavam na Avenida Tiaraju, por volta das 4h e, próximo a uma curva, se depararam com dois ciclistas.

Para evitar o atropelamento, o condutor da Toyota teria feito uma manobra à esquerda, perdido o controle da caminhonete, saído da pista e tombado em uma vala à margem da Avenida.

Com o forte impacto, o para-brisa arrancou e um dos homens foi arremessado dentro da vala, com água, alguns metros à frente, já o outro conseguiu sair e estava em cima da pista, quando a guarnição da Brigada Militar se deparou com o acidente, durante o patrulhamento ostensivo/preventivo.

A direção e o air bag, assim como, outros objetos foram encontrados, pelos policiais, alguns metros fora do veículo. Os ciclistas não foram localizados.

Devido a gravidade do acidente e o fato de que os ocupantes passavam por atendimento, o registro foi realizado na Delegacia de Polícia.

As vítimas têm 48 e 40 anos e não há detalhes sobre o estado de saúde de ambos.

O acidente foi no final da Avenida Tiaraju, depois do bairro Ulisses Guimarães, Zona Leste, em Alegrete.

A caminhonete Toyota ficou destruída e seria removida na sequência.