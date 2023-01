Vídeo: manifestantes furam bloqueio, entram na Esplanada e invadem o Congresso Nacional

Manifestantes bolsonaristas furaram um bloqueio e invadiram a Esplanada em Brasília na tarde deste domingo (8).

Imagens mostram que uma quantidade expressiva de manifestantes conseguiu subir a rampa do Congresso Nacional.

À CNN, o senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente interino do Senado, confirmou que manifestantes conseguiram invadir o prédio do Congresso.

Segundo o senador, os manifestantes chegaram ao Salão Verde da Câmara dos Deputados e há um grupo tentando invadir o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo.

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco afirmou em publicação no Twitter que conversou há pouco, por telefone, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e está em contato permanente.

O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação. Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso. Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência.Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

Em contato com a CNN, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira afirmou que precisa se colocar a par dos fatos. “Me deixe trabalhar. Daqui a pouco nos falamos”, afirmou Lira, e desligou.

À CNN, o vice-presidente da Câmara Luciano Bivar afirmou que conversou com o presidente da Câmara e com Anderson Torres, responsável pela segurança pública do DF, ex-ministro da Justiça.

Segundo Bivar, haverá reforço da Polícia Militar, novos contingentes estão sendo enviados neste momento ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto. Ele considerou essa invasão como “um desrespeito ao Congresso Nacional e ao Poder Legislativo”.

A CNN busca contato com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Araraquara, no interior de São Paulo, neste momento, em viagem por ocasião das chuvas que afetam a cidade paulista.

Força Nacional

O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou, no sábado (7), o emprego da Força Nacional na Esplanada dos Ministérios até a próxima segunda-feira (9).

A portaria foi publicada hoje para “proteção da ordem pública e patrimônio público e privado” da Rodoviária de Brasília até a Praça dos Três Poderes.

No sábado, o governo do Distrito Federal também fechou o acesso à Esplanada dos Ministérios e escalou viaturas da Polícia Militar para a região do Setor Militar Urbano.

Fonte: CNN