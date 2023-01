Lula decreta intervenção federal no DF e diz que invasores serão ‘encontrados e punidos’

Share on Email

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal no Distrito Federal até 31 de dezembro de 2023 após a invasão em Brasília, neste domingo, 8. O decreto passa a vigorar desde a data de publicação.

Na tarde de hoje, manifestantes que estavam acampados no QG do Exército, contestante o resultado das eleições de 2022, invadiram o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto e pedem a renúncia de Lula. O presidente ainda declarou que os responsáveis pela invasão vão ser responsabilizados.

Por Jovem Pan