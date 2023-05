Vídeo: pneu de caminhão explode e mata mecânico em borracharia de Santiago

Um mecânico de 28 anos morreu após um pneu explodir na borracharia em que trabalhava durante a tarde de quarta-feira (3) em Santiago, na Região Central do Rio Grande do Sul. Ele foi identificado como Vinícius Saldanha do Carmo. Câmeras de segurança do local registraram o momento em que isso aconteceu.

De acordo com o estabelecimento comercial, que fica às margens da BR-287, Vinícius trabalhava na manutenção do pneu de uma carreta quando houve a explosão. Havia outras quatro pessoas no local quando isso aconteceu. Ele chegou a receber atendimento no Grupo Hospitalar Santiago (GHS), mas não resistiu aos ferimentos que sofreu.

A causa da explosão ainda não está clara. A gerência da borracharia disse que Vinícius era um profissional experiente e com qualificação específica na área. Colegas relataram que, aparentemente, não foi adotado nenhum procedimento diferente do habitual.

Normalmente, os mecânicos inserem ar no pneu para que eles possam trabalhar na checagem da qualidade dele e, se for necessário, providenciar o conserto. Quando há algo errado, como excesso de ar, o pneu dá sinais. Um deles é um som diferente. Isso não teria acontecido.

A Polícia Civil investiga o caso. Uma perícia técnica, do Instituto-Geral de Perícias (IGP), deve apontar a causa provável da explosão. O corpo de Vinícius foi levado para Santa Maria, onde será feita a necropsia, procedimento que indica a causa da morte.

A borracharia, por meio de nota nas redes sociais, lamentou a morte do funcionário, que trabalhava no local havia nove dias. Antes, ele exercia suas atividades em outro estabelecimento da área.

Vinícius deve ser velado e sepultado em Santiago. Os locais e horários ainda não foram divulgados. Ele deixa a esposa e uma filha.

Mecânico morre após pneu explodir em borracharia de Santiago — Foto: Reprodução