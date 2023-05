Equipe formada por alegretenses vence etapa da Liga Gaúcha de Voleibol Master

No último domingo (30), foi realizada a 1° Etapa da Liga Gaúcha de Voleibol Master, no Centro Esportivo Educacional Antônio Meneghetti, localizado no Recanto Maestro, em Restinga Sêca. A competição reuniu cinco equipes.

Destaque para uma equipe formatada por atletas de Alegrete, o “Fronteirão” comandado por Evandro Dias contou com os jogadores Alex, Rodrigo Alemão, Gean e Gerson de Alegrete, Joaquim, Frederico e Moacir de Uruguaiana, Junior e Éllton da cidade de Bagé.

O seleto time de voleibol master sagrou-se campeão, vencendo três jogos e perdendo apenas um confronto na fase inicial. Além do Fronteirão, disputaram a etapa em Recanto Maestro a AAV Santa Maria, PROVOLEI Santa Maria, SBV Santa Maria e Sarandi Rivera.

Com três vitórias e apenas uma derrota na fase classificatória, o Fronteirão disputou a grande final contra a forte equipe da AAV Santa Maria, na qual tinha sido superada na 1ª fase. Num jogo eletrizante na decisão da etapa, o Fronteirão perdeu o 1° set, mas com muita determinação e empenho de toda a equipe apoiada pelos familiares na torcida conseguiu reverter o jogo e fechou em dois sets a um.

Além da premiação de campeão a equipe master dos alegretenses ainda teve três atletas destaques da competição Joaquim ( melhor levantador), Júnior ( melhor ataque ) e Gerson ( melhor defesa).

Na avaliação do atleta Gerson Mautone, um dos pontos chave nos jogos, foi a presença do técnico Evandro Dias, o militar do HGuA e diretor de esportes da AABB Alegrete fez o diferencial. “Nos orientando, apoiando e jogando junto com a equipe mesmo estando fora das linhas da quadra, foi um fator muito importante e de destaque nesta conquista”, relatou o atleta. Agora a equipe do Fronteirão aguarda os organizadores da Liga Gaúcha de Voleibol Master definir a data e cidade que sediará a próxima etapa da Liga Master.

Fotos: reprodução