AABB e Boca vencem e lideram Copa LAF nos “Quarentinha”

A 3ª rodada da 1ª Copa Liga Alegretense de Futebol na categoria sênior especial registrou mais seis jogos no último sábado (29). A rodada nos “Quarentinha”, contabilizou mais 15 gols e foi amplamente favorável para o time da AABB que venceu a segunda consecutiva na competição e lidera o certame na Chave “A”. O time abebeano que iniciou folgando, jogou as duas últimas rodadas e venceu. No sábado, a AABB fez 3 a 1 em cima do Vianense.

Três jogos encerraram empatados. Centenário e União ficaram num tímido 0 a 0. No encontro entre São José e Vila Nova o placar foi 1 a 1. Já o confronto entre Nacional e Tinga, mais equilíbrio num jogo de gigantes, final 2 a 2.

O Fluminense da Cidade Alta fez 2 a 1 no Aimoré jogando no campo do do Palmeiras. Encerrando a rodada no Honório, o Boca Juniors bateu o time do Operário por 2 a 0 e é o líder na Chave “B” com 7 pontos ganhos.

A competição prossegue no próximo sábado (6), confira a classificação e os jogos da Copa LAF:

Fotos: reprodução