Vigaristas da era digital atacam em todas as frentes

Diariamente há registros de golpes na Delegacia de Polícia, dos mais diversos e muitos já conhecidos.

Em novo golpe, a vítima foi ludibriada a fazer um depósito em uma conta depois que aceitou fazer um empréstimo de 10 mil reais. Conforme a ocorrência, a mulher recebeu várias ligações e, de forma insistente, um homem ofertava empréstimos com muitas facilidades. Por esse motivo, acabou convencida a fazer um no valor de 10 mil reais para pagar em parcelas de 248 reais, em 60 parcelas. Depois de concordar e passar todos os dados ao indivíduo, ele solicitou um depósito de 250 reais que seria utilizado para o custo da documentação entre outros encargos. A vítima fez o depósito em nome de uma mulher na Caixa econômica Federal. Posteriormente, recebeu outra ligação do mesmo indivíduo, entretanto, desta vez, solicitou um depósito de quase mil reais e, diante a negativa da vítima, a ameaçou que seus dados seriam usados de forma indevida a cadastrando no SPC e Serasa. A mulher procurou a Delegacia de Polícia efetuou o registro disponibilizando todos os dados do golpista. Ela não realizou o último depósito, salientou aos policiais civis.