Vigaristas inventaram a venda de sobra de asfalto

As pessoas que contataram o PAT, disseram que não foram vítimas pois já tinham conhecimento de algo semelhante em outros municípios.

Um morador do interior de Alegrete, entrou em contato com a reportagem e descreveu que um indivíduo com um número DD 54 estava ligando para oferecer uma suposta “sobra”(extensão) de asfalto.

O estelionatário, diz à possível vítima que está realizando um trabalho em alguma cidade da região, neste caso, usou Manoel Viana e chama-se “Cassiano”.

Ele faz a oferta de asfalto, por telefone, e, em seguida, solicitação de depósito em conta bancária. Conforme o morador, a ligação ocorreu pela manhã de quarta-feira.

Na sequência,” Cassiano” ligou novamente para o produtor rural, pois ofereceu asfalto para colocar na entrada da mangueira e alegou que precisava de dinheiro para comprar um componente para asfalto. É neste momento que ele tenta dar o golpe, pede valores e indica uma conta bancária.