Vila Nova de Manoel Viana fica com o título da Copa Alegrete de Futsal

No último domingo (26), o ginásio poliesportivo Luciano Vieira da Escola Honório Lemes, foi palco da 1ª Copa Alegrete de Futsal.

A competição na categoria livre foi organizada pelo desportista Marcelo Castro do Momento do Esporte e contou com a adesão de oito equipes que foram divididas em 2 chaves de 4 equipes.

Na “A”, Vila Nova (Manoel Viana), Garupa,Time do Leandro e Resenhistas. Já na “B”, SER Câmara, S. D Cidade Alta, Real Tchê e Internacional. Depois de muitos jogos as semifinais foram realizadas entre SER Câmara, Garupa, Vila Nova e SD Cidade Alta.

A SER Câmara passou pelo Garupa com uma vitória de 6 a 2. Na outra semi, o Vila Nova fez 4 a 2 no SD Cidade Alta.

A final foi vencida pelos vianenses do Vila Nova. Uma goleada de 5 a 0 sobre o Câmara, deu o título para o time visitante. O 3º lugar coube a S. D. Cidade Alta