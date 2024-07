Vila Nova e Juventus garantem vaga na Semifinal dos Aspirantes da LAF

Abrindo a rodada, o alvinegro Vila Nova venceu a boa equipe do Nova Brasília pelo placar de 2×0. Com um jogo seguro, a equipe carimbou o passaporte para enfrentar o Juventus na semifinal da categoria.

Do outro lado da chave, Brandão e Juventus protagonizaram um jogo com 10 gols. No tempo regulamentar, o placar foi de 5 x 5. Nas penalidades, melhor para o time da Zona Leste, que converteu as cobranças e carimbou a vaga para enfrentar o Vila Nova.

Confrontos:

Sindicato x Raça

Vila Nova x Juventus