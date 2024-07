Com o frio, procura por terceiro turno nas ESFs de saúde é alternativa a quem trabalha

E para melhor atender a comunidade, além dos turnos normais nas ESFS da cidade, a secretaria da saúde ainda tem o atendimento em terceiro turno.

Atualmente cinco locais estão com atendimento em terceiro turno em Alegrete. O turno estendido, como também é conhecido, esta à disposição nas ESF da Vila Nova, Centro Social Urbano, ESF da Rondon, Passo Novo e ESF Central. Os atendimentos começam a partir das 18h e na ESF central vai até às 21h. No demais até às 20h.

No Dezembro Vermelho, o testemunho de um adolescente, à época, que contraiu o vírus HIV

Ela lembra que as ESFs do bairros atendem até às 16h todos os dias e que os pacientes têm acesso a estas estruturas em todos os bairros de Alegrete. Ela lembra que agora com o frio, as pessoas devem redobrar os cuidados para evitar as doenças típicas da épocas como: gripes e outras infecções respiratórias.