Violência doméstica; briga de casal destrói, carro, móveis e utensílio da casa

Briga de casal terminou com veículo e vários pertences do interior da residência destruídos. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia para efetuarem o registro da ocorrência.

Na tarde de quarta-feira(29), por volta das 16h, a guarnição da Brigada Militar foi acionada em razão de uma denúncia de violência doméstica no bairro Airton Senna I. No endereço, foi realizado contato com a mulher que disse aos policiais que colocou os pertences do companheiro no interior de um Fiat Uno, para que o mesmo saísse de casa, pois estava insatisfeita com a relação. O veículo pertence a ele.

Ao retornar da rua e verificar que suas roupas e demais objetos estavam dentro do carro, num ato de ira, o homem teria quebrado o vidro da porta da frente da residência e outra porta no interior de um quarto onde a mesma estava dormindo. Em ato continuo, ao ver a reação do companheiro, a mulher pegou uma enxada e quebrou todos os vidros e para-brisas do Fiat Uno.

O que provocou um reação ainda mais descontrolada do homem que entrou na casa e quebrou diversos objetos como: uma televisão de 29″; uma TV de 20″; um aparelho de DVD; um espelho; um aparelho de som e um celular Sansung J2.

Diante da constatação dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia onde foi realizado um registro simples por perturbação da tranquilidade e dano.