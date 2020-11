Violência doméstica inicia em casa e termina no Plantão da Delegacia de Polícia

No início da madrugada de sábado (31), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Restinga. A denúncia era de uma violência doméstica.

No endereço, os policiais identificaram o casal discutindo no lado de fora da casa. A mulher disse aos policiais que o ex- companheiro estava a ameaçando de morte e que iria colocar fogo na residência. Já o homem confirmou que havia um desentendimento, entretanto, não teria feito tais ameaças.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Na DP, a discussão se manteve em relação aos bens do interior do imóvel. Em determinado momento a vítima desferiu três socos nas costas do ex-companheiro.

O homem aparentemente não ficou ferido, assim como a vítima. Foi feito registro policial por violência doméstica por volta da 0h45min.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.