Violência doméstica| Mulher é ameaçada com martelo durante discussão com o companheiro

No início da noite de terça-feira(18), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Praça Getúlio Vargas, Centro, em Alegrete. No endereço, os policiais fizeram contato com a vítima, de 57 anos, que relatou ter tido um desentendimento com seu companheiro, de 55 anos, referente à situação financeira do casal.

Durante a discussão, o homem teria a agarrado pelo pescoço e a ameaçado com um martelo de borracha. Felizmente, a vítima não sofreu nenhuma lesão, mas solicitou medidas protetivas e que o companheiro fosse afastado do lar.

Diante dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi determinado pela autoridade policial o registro simples da ocorrência. Após o registro, as partes foram liberadas.