Gerente de mercado diz, no Emílio, da importância dos cursos técnicos para o mercado de trabalho

Os cursos técnicos são uma alternativa para os alunos aprenderem um ofício, já que o conteúdo é voltado para a área profissional e suas principais funções. Com essas qualificações, que misturam teoria e prática eles ganham experiência e tem mais facilidade de entrar no mercado de trabalho.

É nesta linha que a Escola Estadual Emílio Zuñeda oferece os cursos de Técnico em Administração e Técnico em Contabilidade, duas atividades necessárias em qualquer empresa e que oferecem a formação técnica que possa ser aproveitada em várias áreas. Outra escola que aposta na formação profissional, no Ensino Médio, é o Dr Lauro Dornelles com o curso Técnico em Comércio.

Márcio Marchezan na paletra dos cursos técnicos do Emílio Zuñeda

E nesta linha, o Emilio Zuñeda promoveu, na semana passada, uma atividade especial com o gerente do mercado Peruzzo, Márcio Marchezan, que iniciou na vida profissional ainda muito jovem. Ele diz que entre a CAAL e o mercado agora já se vão 20 anos. – Falei para a gurizada dos desafios que passei para chegar até até aqui, porque às vezes eles desistem nas primeiras dificuldades, pondera Marchezan. Também abordou como preparar um currículo, se comportar numa entrevista de trabalho e para que se preparem e estudem sempre, pois pessoas bem preparadas e comprometidas são as que vão ocupar as vagas de trabalho nas empresas aqui ou em outros lugares, atestou.